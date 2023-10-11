歐盟反補貼 再盯中國鋼廠

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歐盟與美國10日傳出，正進一步形成針對中國的聯合陣線。外媒引述兩位知情官員透露，歐盟計劃在20日與美國的峰會中宣布，對中國的鋼鐵生產商展開反補貼調查。

英國金融時報10日報導，歐盟此舉將是數月來針對中國的第二起貿易調查案件，歐盟委員會4日公告，決定對進口自中國的純電動車發起反補貼調查。另外，歐盟近日傳出，考慮對中國風力渦輪機進行反補貼調查。

報導指出，美方此前要求歐盟對中國鋼廠採取行動，以換取美國不再實施前總統川普2018年對歐盟徵收的鋼鐵關稅。歐盟已同意跟隨美國腳步，對中國鋼廠展開反補貼調查，以保護本地產業免受廉價競爭影響。

在過去兩年的談判中，歐盟曾拒絕效法美國以國安為由對鋼鐵及鋁分別徵收25％與10％的關稅。世界貿易組織（WTO）此前也裁定，美國此舉違反國際法。

但歐盟已同意，如果其調查證實中國的補貼措施不公，歐盟將祭出符合WTO規範的關稅。

美國總統拜登將於20日會見歐盟委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）。

值得注意的是，歐盟已對大約10類中國進口鋼鐵徵收反傾銷稅，涵蓋232條款中約一半的產品。在美國採取行動後，歐盟也對許多鋼鐵產品實施配額限制。

歐洲鋼鐵協會總幹事艾格特（Axel Eggert）表示，「傳統貿易防禦工具無法解決這個問題，我們已經用了50年，但沒有奏效」，又指「全球產能過剩是由政府推動的，我們需要一種新工具」。