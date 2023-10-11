需求低迷 海運費疫後崩九成

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大型零售商減少訂單與歐美消費者縮減支出，導致海運需求持續低迷，令該產業今年迎來「旺季不旺」的悲慘情況，不僅運費較疫情高峰暴跌最多九成，許多業者乾脆取消航班。

今年9月從亞洲運往美國與歐洲的海運費率，比起2022年初時下滑最多90％。這並不是一項好的徵兆，因為這代表海運業者無利可圖。

9月自上海運送一個貨櫃至美國洛杉磯的運費平均為1,800美元，低於2022年9月時的逾7,000美元，更不如2021年疫情期間的2萬美元歷史高點紀錄。

根據航運平台Xeneta數據顯示，大型航運公司因應作法是取消大量航班，主要是中國大陸港口到美國西岸的路線。業者人士指出，黃金周期間工廠停工，本月將有更多航班遭取消。

Xeneta首席分析師桑德（Peter Sand）指出，航運業者亦暫時擱置船舶以降低營運成本，導致9月貨櫃運量較去年同期下滑7％。

包括丹麥馬士基（A.P. Moller-Maersk）、瑞士地中海航運（Mediterranean Shipping）與法國達飛海運集團（CMA CGM）在內的貨櫃運輸巨擘今年業務量大跌，與疫情期間獲利勁揚呈現明顯對比。

馬士基業績向來被視為是全球貿易的風向球。該公司8月份公布的今年第二季獲利僅29億美元，遠不如去年同期的103億美元。

因應年終假期需求攀升，海運業夏季月份通常會迎來傳統旺季高峰，但今年情況不同，需求疲弱與費率下滑已延續數月時間。儘管近個月批發零售庫存已有下滑，但依然遠高於疫前水平，這意味商品訂單前景依然不樂觀。

業界人士表示，大型零售商今年海運成本支出平均下滑45％。部分零售商正積極與航運業者協商當中，試圖降低去年或今年稍早簽訂的長期合約運費價格。桑德表示：「鑒於前景蒙塵，零售商與航運業者每周都在為運費吵架。」