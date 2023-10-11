全球能源轉型 煤礦業百萬工作將消失

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最新研究報告指出，隨著全球進行能源轉型，煤礦產業將首當其衝，預估到2050年將減少將近100萬個工作，其中以中國與印度的煤礦業減少最多的工作機會。

根據美國智庫全球能源監測（Global Energy Monitor，GEM）表示，由於使用年限即將屆期，加上各國以潔淨的低碳能源替換煤，預估數百座勞力密集的煤礦場在未來幾十年將關閉。

GEM警告，多數可能關閉的礦場沒有任何延長營運時程的規劃，也沒有進行煤炭後經濟的轉型。

GEM全球煤礦追蹤部門計畫經理梅伊（Dorothy Mei）指出，政府必須制定計畫，以確保勞工不會因能源轉型而受到傷害，「煤礦關閉是不可避免的結果，但經濟的困境和社會的衝突卻是可以預先避免的」。

GEM追蹤全球約4,300座活躍和規劃中的煤礦計畫，涵蓋勞動力將近270萬人，該機構發現，逾40萬勞工就業的礦場將於2035年以前關閉。

此外，倘若要執行減碳計畫，將全球氣溫上升幅度控制在攝氏1.5度內，全球所需的礦工數量僅25萬，相當於目前全球產業勞動力的不到10％。

中國的煤礦業居全球第一大，GEM預估目前產業從業人員超過150萬人，2050年全球減少100萬個礦工就業中，有逾24萬人會是來自山西省的煤礦業。

中國煤礦業過去幾10年來已歷經好幾波的重整，北部與東北部許多礦區在經歷礦場關閉後，都難以找到經濟成長與就業的其他來源。

GEM煤礦計畫部主管泰特（Ryan Driskell Tate）表示，「全球煤礦業在對待勞工方面向來都是負評，眼下各國政府與產業必需預先規畫，以降低礦工在能源轉型中受到的衝擊。」