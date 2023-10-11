APEC代表 張忠謀續任機會大

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APEC經濟領袖周議程

今年度APEC經濟領袖周（AELW）將於美國時間11月11日至17日在舊金山舉行。據悉，部長級年會已敲定由行政院經貿辦總談判代表鄧振中與國發會主委龔明鑫代表出席；至於經濟領袖會議，預估由台積電創辦人張忠謀第六度代表蔡總統出線機會高，顯示台灣在半導體中無可取代的地位，不過仍待總統蔡英文進一步拍板和宣布。

今年APEC由美國主辦，根據議程，11月11到12日由總結資深官員會議為經濟領袖周打頭陣，接著14日到15是部長級年會，17日的重頭戲則是經濟領袖會議。另為展現美國經濟力，美國將號召當地具有重大影響力企業參與14日至16日的工商領袖高峰會。

據悉，今年我國代表團名單已敲定，將由鄧振中和龔明鑫代表出席部長級年會。我國將發表的談話，預計聚焦在綠能、科技、供應鏈、環境等貢獻。

至於外界關心的經濟領袖會議人選，知情人士指出，張忠謀有望六度出線，全球目前還是很重視台灣的半導體發展，張忠謀身為企業大老，會引起各國的興趣和關注；另一個考量是，目前促成「拜習會」機會高，張忠謀身分沒那麼敏感。惟最終人選仍待總統蔡英文公布，預計10月中下旬就可明朗化。

涉外官員表示，美國與中國大陸如何互動，甚至在經貿合作上能有進一步進展，還有香港特首李家超出席一事要怎麼解套，世界都在看。實際上，每年APEC重點已不單純是會議本身，更多是各國的雙邊談話。以台灣來說，今年就是促進台美21世紀貿易倡議談判的好時機，也是爭取各會員國同意我國加入CPTPP的時間點。

2023年經濟領袖周主題為「為全人類創造韌性及永續的未來」，為APEC及其21個成員經濟體的共同願景，確保「連結」、「創新」及「包容」亞太地區。這與APEC於2020年發表「2040太子城願景」（Putrajaya Vision 2040）下包容性成長的三大驅動力一致，即貿易投資、創新和數位化，將致力建立開放、有韌性且和平的亞太共同體，而台灣在其中將扮演重要角色。