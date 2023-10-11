陸企Q3招聘薪酬 季減1.5％

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大陸人力資源機構智聯招聘日前公布2023年第三季「中國企業招聘薪資報告」顯示，期內大陸平均招聘薪資為人民幣（下同）10,115元，較第二季小幅回落1.5％。其中，新能源、生醫生技等產業人才需求逐漸擴張，而在房地產利多政策帶動下，相關職位薪資也隨之上漲。

界面新聞引述報告顯示，在大陸38個核心城市中，上海以平均月薪13,492元，位列首位，北京排名第二，平均月薪13,161元，深圳排名第三，為12,661元，三地薪資中位數皆在萬元以上，其後依序為杭州和南京。

從產業看，新能源／電氣／電力產業薪資排名在第三季提升至第五位，這是近三年來首次進入前五，平均月薪為11,591元。報告指出，在「碳達峰、碳中和」政策目標下，大陸積極推動能源生產和消費方式變革，使風電、太陽能等新能源產業加速發展，成為就業市場的新亮點。

值得注意的是，合肥受到新能源汽車產業迅速發展帶動，招聘薪資呈上升趨勢，第一季排名第17位，第二季升至第14位，第三季以季增0.1％達9,833元，升至第13位。

此外，生物醫藥行業正處「風口期」，平均月薪季增2％至11,458元。長三角地區擁有大陸領先的生物醫藥產業集群，同時地區推出多項政策扶持生物醫藥行業發展升級，人才需求不斷擴張，領漲大陸生物醫藥行業薪資。

房地產利多政策頻出，亦帶動職位薪資上漲。第三季房地產規劃開發、房地產交易薪資分別較第二季上升12.4％、7.5％，排名分別上升至第15、第17位。職業排名方面，晶片工程師持續處於高薪職業榜首，第三季平均招募月薪為22,533元。