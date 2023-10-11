王文濤會舒默 力促經貿合作

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美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）率領跨黨派參議院代表團訪問中國，此行與多位中方高層會面。中國商務部部長王文濤9日在北京會見該訪問團時表示，願為兩國工商界合作創造良好經商環境，呼籲美方「精準界定安全邊界」，避免泛安全化、政治化、工具化。

對中一貫鷹派的舒默此行訪中，被外界視為美中雙方和緩緊張關係並營造合適對話氛圍的一環，意在為有機會於11月亞太經濟合作會議（APEC）場邊舉行的中美元首「習拜會」鋪路。

中國商務部引述王文濤在會上表示，中美經貿關係不僅事關兩國，也具有全球性影響。兩國經濟互補性遠大於競爭性，中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方的發展進步完全可以成為對方的機會而不是挑戰，合作是兩國唯一正確的選擇。

對於美中經貿角力，王文濤指出，中方不迴避競爭，但競爭要基於國際經貿規則，應是公平、良性競爭。希望美方精準界定安全邊界，避免泛安全化、政治化、工具化，並就美對中出口管制、投資限制、制裁中國企業、人員往來限制和中國在美投資企業享有公平待遇等問題表達關切。

中方引述舒默表示，美中經貿關係對兩國至關重要，美國國會兩黨重視與中國的經貿關係，不尋求與中國脫鉤，願與中方加強溝通交流。

舒默9日還分別與中國國家主席習近平和中共中央外事辦主任王毅會晤。習近平指出，全球疫後復甦、應對氣候變遷、解決國際和地區熱點問題，都需要中美協調和合作，沒理由把中美關係搞壞，並強調面對面交流是無可替代的。

然而，中美高層官員頻繁會晤之際，以巴衝突爆發恐為雙邊關係再添變數。由於中美雙邊對此態度不同，舒默與王毅會談時，對於中國外交部聲明無明確支持以色列對抗哈馬斯組織的攻擊表示失望。

中國外交部發言人毛寧回應，中方高度關注近來巴以局勢衝突升級，對衝突造成平民傷亡感到非常痛心，也反對和譴責傷害平民的這種行為。