陸牌崛起 特斯拉9月銷量減一成

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大陸乘聯會最新9月份銷售報告指出，美國電動車大廠特斯拉9月共售出74,073輛上海超級工廠製造的電動汽車，較上年同期驟降10.9％。值得注意的是，乘聯會預估9月新能源車批發總銷量達83萬輛，年增23％，凸顯大陸本土車企已成特斯拉的強勁敵手。

上海證券報報導，上周特斯拉才表示第三季的汽車交付量低於第二季。數據還顯示，9月份，特斯拉上海工廠出廠的Model 3和Model Y銷量較8月份下降了12％。受此消息拖累，特斯拉美股9日收跌0.33％報259.67美元，10日晚間8點美股開盤前，跌0.45％報258.5美元。

特斯拉對此表示，第三季銷量下降，主要是因工廠升級的停工所致。2023年前三季，特斯拉全球累計交付超132.4萬輛，已超過2022年交付總和的131.4萬輛。另，特斯拉在第三季末推出Model 3煥新版，並對上海超級工廠的產線進行了升級改造，預計第四季的Model 3煥新版交付量有望提升，產能也將進一步增加，因此維持2023年全球交付180萬輛的目標不變。

乘聯會資料顯示，預估9月大陸新能源乘用車廠商批發銷量達83萬輛，年增長23％，月增4％。1至9月累計批發銷量為592萬輛，年增36％。

在廠商排名中，比亞迪以28.69萬輛的銷量遙遙領先第一，其次為特斯拉的7.4萬輛。第三名為吉利汽車的5.37萬輛，第四名為廣汽埃安的5.16萬輛，第五名是長安汽車。從數據可看出，大陸傳統車企的銷量依舊領先造車新勢力。

乘聯會指出，2023上半年，新能源乘用車市場呈現逐月走高趨勢。7月以來，乘用車市場處於淡季，但隨著大量具競爭力的新品推出，以及汽車促銷力度不斷加大，8～9月市場購車熱情持續升溫。