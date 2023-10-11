債券ETF夯 受益人暴增3.6倍

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前八月債券ETF市值與受益人變化

美債殖利率飆高，債券ETF今年大受歡迎，根據金管會統計，8月底債券ETF檔數較去年底減少四檔，但發行規模與受益人數卻是不減反增，發行規模將突破1.7兆元大關，前八月就暴增近5,000億元，受益人數更從去年底的15萬人，8月底飆升到破70萬人大關，暴增逾3.6倍。

聯準會（Fed）去年至今年持續升息外，目前市場看法將維持利率在高檔更長時間，美債殖利率飆16年來新高，吸引不少投資人積極佈局債券ETF。

根據金管會證期局統計，去年底債券ETF市值為1兆2,117億元，至8月底市值已來到1兆6,952億元，前八月市值暴增4,835億元或40％，且今年債券ETF檔數還較去年底減少四檔，市值卻不因檔數減少而下降，卻是反向暴增。

由於投資人積極搶進債券ETF，其中以一般投資人搶進趨勢最明顯，前八月自然人受益人數暴增54.8萬人，從去年底的14.9萬人，到8月底已有69.7萬人之多，前八月自然人受益人數就大增3.7倍。

法人也積極搶進，前八月法人（含保險業法人）受益人增加2,155人，從去年底的2,177人，到今年8月底提高到4,332人，前八月增近1倍。整體債券ETF受益人數從去年底15.1萬人，到8月底已來到70.1萬人，前八月增幅達3.6倍之多。

過往投資債券ETF的大戶多為壽險業，尤其壽險業今年因避險成本飆漲，資金多留在國內投資新台幣計價的債券ETF，以節省避險成本支出，帶動今年保險業（含產險業）投資債券ETF金額飆升到史上新高，至8月底保險業持有金額來到1兆3,835億元，前八月增2158億元或18％。

但就占比來看，保險業投資佔比卻大幅下降，至8月底保險業持有金額占整體債券ETF市值僅有82％，去年底還有高達96％，且過往長年保險業持有占比都在9成以上，今年罕見降到8成。證期局分析，保險業持有占比下降，主要顯現今年一般自然人的投資人與非壽險業的法人，積極進場參與債券ETF投資，讓保險業持有的比率下滑。