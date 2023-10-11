金融業Q4展望 法人提醒3大風險

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各產業衝刺第四季獲利，而在金融業獲利展望上，法人評估，銀行將維持穩定，壽險因去年同期基期低，第四季成長力道強勁，證券則因以往大型選舉前，股市多能維持高檔甚至衝高，因此年底前成交量可望持穩且增長，整體金融業仍看好。

未來風險因素上，法人認為，主要觀察三大因素，一是美國聯準會是否會再升息、二是美國公債殖利率是否衝高、三是地緣政治風險等因素。

其中，銀行或銀行為主體的金控相對獲利維持強勁，淨利收、資金運用上，因受惠存放利差擴大及資金運用投報率提升，仍持續看好。資產負債表結構在美國聯準會大幅升息，台美利差擴大後經歷調整期，然而整理後獲利持續轉佳態勢不變；壽險業近期獲利表現轉佳，展望仍有壓力，主要是高利率環境可能維持較長時間，都是要留意的方向。

整體來看，預期第四季聯準會可能還有一次升息，將會影響資金流動，加上放款重新訂價落後升息速度，且在升息後，金融商品評價面亦可能有進一步壓力。

銀行方面，換匯交易（SWAP）收入有機會續創高，抵銷相關升息影響，且在利差展望維持高檔運行，支撐金融業核心獲利能力展望；壽險持續承受較高避險成本壓力，但因相較去年第四季來看，去年的基期低，壽險業獲利成長可望回升，接下來壽險業相對表現較銀行更突出。

隨第四季將逐步進入升息尾聲，明年更可能轉向降息，因此法人指出，選股策略以資產品質佳、且具高殖利率等特性的金融族群為首選。

法人強調，預估明年配息來推估當前現金殖利率來看，有多檔金控股的現金殖利率超過3％，銀行型金控看好兆豐金、中信金，初步預估現金殖利率都在5.5％以上，壽險型金控看好富邦金及國泰金，初步預估現金殖利率都在3.5％以上。