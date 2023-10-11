美元多頭續航 銀行優利搶市

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聯準會（Fed）年底前仍有升息機率，且高利率將維持一段時間，近期美元指數一度衝上107價位，今年以來始終維持強勢，利差仍有優勢，美元定存持續受市場青睞，銀行10月續推高利美元定存，甚至有外銀推出短天期利率飆上7％。

滙銀主管分析，美元指數相較仍強勢，主要是美債殖利率一直走高，加上利差優勢，且更關鍵的是經濟數據持續亮眼，即使年底前不再升息，經濟狀況仍相較其他國家好，支撐美元繼續走強。由於美元為國際市場主流貨幣，美元計價投資商品仍是大宗，且新台幣兌美元的匯率變動多僅在區間內，因此，各大銀行近期都表態，短期內仍會以美元優利方案為主。

觀察國銀目前美元優存專案，整體平均約維持4.5％上下，以同天期最優利率來看，台新銀行Richart自10月2日起調高美元優利定存利率，3個月期調高至5％，其他王道銀行、中信銀行3個月期也有5％；外銀以滙豐銀行最為積極，3個月期最高年息喊到6.6％，至少是新台幣同天期定存的4倍以上，存入5萬美元7天換匯定存年利率更達7％，星展銀行3個月期也在5.55％。

這波美元多頭續航力十足，隨美國10年期公債殖利率飆升，近期支撐美元指數一度衝破107大關、再度改寫11個月高位，儘管升息接近尾聲，不少民眾仍積極搶進美元定存，但美元走勢關鍵要留意兩大因素。

滙銀主管指出，其一是何時降息，市場普遍預期，年底前Fed暫時不會降息，美元跟著經濟數據在動，若後續經濟表現開始轉弱，將影響到升息預期，甚至出現降息可能。

其二是其他國家經濟何時開始好過美國，雖然美國經濟部分數據可能開始轉弱，「但其他國家更爛」，後續可觀察大陸一連串數據都有轉好跡象，「有氣氛出來，非美貨幣才可能反彈」，目前可先關注非美市場復甦，尤其要看是否由大陸發動，人民幣將帶領整體亞幣反攻向上。