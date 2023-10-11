OTT吹漲風 土洋搶市諜對諜

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影音串流平台共享方案

全球影音串流平台OTT吹漲風，暴風圈持續擴大，繼Disney＋台灣宣布11月起推出新方案喊漲之後，市場傳出Netflix計劃在好萊塢罷工結束後在多國市場調漲，台灣原生的CATCHPLAY＋即日起也推出超值訂閱新方案應戰，以低於國際平台的漲勢趁機搶市。

CATCHPLAY＋此舉也是因應HBO GO專區將在11月13日退場，市場預測HBO MAX明年上半年進軍台灣，CATCHPLAY＋要留住既有用戶無需加價就升級。

業界稱，這波影音串流漲價從美國吹向全球，值經濟低迷之際仍喊漲，就是不想再虧了！OTT業者一面花大錢投資內容搶眼球，一面為搶市占壓低收費，導致賺少賠多，即使是單年賺錢的Netflix也仍在為獲利而戰，包括打擊共享帳號、力推含廣告低價訂閱方案，拉抬營益率。

再者，漲價被視為OTT業者的兩手策略，可以引導消費者走向兩極化，亦即高價無廣告或低價有廣告方案，也計劃針對獨家內容打造新的收費方案，迪士尼、華納兄弟看好體育賽事直播等。

CATCHPLAY執行長楊麗貞表示，因應愈來愈多用戶訂閱多平台的需求，CATCHPLAY＋除做好選片和服務，也以優惠方案鼓勵共享，同時對平台增加黏著度，是雙贏的做法。

Disney＋11月1日後適用全新方案，標準方案費用每月270元或每年2,790元，高級方案費用每月320元或每年3,280元。比對現有方案，270元的訂閱費用可享4K、HDR並支援4台裝置，同等條件每月多花50元。

CATCHPLAY＋超值訂閱新方案，單月訂閱費用350元，可3個帳號共享，共可登入15個裝置、於6個裝置同時觀看，並推出首三個月優惠899元，每帳號每月費用只要100元，鼓勵拉群追劇三人平分。

如果以新方案同時觀看裝置數計算，最低每人每月費用Netflix、Disney＋（前兩者的高級方案）、CATCHPLAY＋分別約98、80、58元，都控制在百元有找，在不想流失用戶與提升企業獲利間，尋找新的平衡點。

市場傳言，Netflix將在編劇與演員罷工結束後，未來也將提高無廣告的訂閱方案價格，一說是藉調整價格支付編劇與演員應得的版稅，可能從美、加等地開始漲。

Disney＋剛在亞洲內容暨國際OTT大獎拿下八項大獎，涵蓋《MOVING異能》、《台灣犯罪故事》等。另CATCHPLAY＋也一口氣上架多部美劇，包含NBC／Peacock等美劇片庫，及《芭比》、《巨齒鯊2》等。