連假＋周年慶 百貨業績攀揚1成

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今年最後一波連假因遇天雨影響出遊，加上正值周年慶期間，使得全台百貨人潮與業績反而增長5％～10％；包括新光三越北中南六店周年慶首六日人潮增1成、業績正成長，而遠百、遠東SOGO百貨與Global Mall等連假四天業績均有1成成長。

新光三越首波六店周年慶首六日，業績表現符合預期正成長，人潮則受惠天雨及連假出遊潮，年增1成，在剛完成大規模改裝及國慶煙火助益下，台中、桃站人潮持續湧現，整體業績又以化妝品、家用及餐飲表現好。雙十連假天候已呈轉涼，預期本周東北季風降溫，中北部可望出現有感溫差，將有一波提前準備秋冬服飾、寢具家電採購需求，雙十連假首日Diamond Towers試營運，除來客數已超過12萬人次，潮流秋冬裝更賣到缺貨。

遇天雨在連假助攻下，Global Mall首波周年慶在回饋高達30％等多重好康帶動，首六日買氣、人氣攀升，整體周年慶業績較去年周年慶同期成長10％，其中以生活家電家具、彩妝保養品、餐飲娛樂及保暖休閒服飾增長幅度最高達10％～15％，其中因家電推出10萬成家專案，帶動客單價攀升超過20％，更出現單次消費破50萬元。

而包括機捷A8、A9、A19等三站商場，以及車站店Global Mall板橋車站、南港車站及新左營車站因連假出遊返鄉，人潮從連假前一天即開始湧現，加上多家餐飲新櫃登場及多項18元超值商品吸客下，首六日業績皆大幅增長。

遠東體系，包括遠百全台各店亦有滿滿人潮，加上小雨，不少人用餐、溜小孩。遠百連假期間有台中大遠百周年慶加持，及北台灣各店周年慶預購提前開跑，帶動化妝品、超市餐飲和家電大幅成長，業績成長超過5％。至於遠東SOGO百貨在「日本京都展」吸客與連假效應下，整體人潮與業績預計將成長超過1成。