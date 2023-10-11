記憶體封測廠 本季有望回神

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四大記憶體封測廠今年來營收概況

記憶體廠減產效應逐步顯現，包括DRAM和NAND Flash現貨報價揚升，業界看好記憶體第四季價量齊揚，連帶記憶體封測廠第四季營運走出上半年谷底，法人看好力成、南茂、華泰及華東等記憶體封測廠第四季單季營運。

三星9月宣布擴大減產，DRAM減產幅度自第二季20％、第三季25％，進一步擴大至第四季30％，帶動DRAM報價近期止穩，而繼DDR5價格第三季止跌後，DDR4以及DDR3現貨價多呈現翻揚，業界人士預期，DRAM第四季合約價看漲，NAND Flash漲價氣氛同步升高。

供應鏈表示，市況有利後段記憶體封測廠營運受惠，其中，力成是全球記憶體封測龍頭，該公司日前指出，隨著急單帶動，第三季營收持續成長，今年業績會逐季走揚。

力成第一季月營收介於50億至55億元，第二季月營收來到56億至59億元， 7、8月營收拉升至61.85億元及62.69億元，9月營收近60億元，貢獻第三季營收184.48億元，創年度新高並追平去年第四季，以目前市況來看，第四季仍有攀升空間。力成也表示，近期客戶開始釋出看好明、後年景氣反彈的反饋訊息。

華泰部分，則有半導體封測與成品兩大事業群，其中半導體封測業務以NAND Flash封測為主，主要客戶為金士頓、群聯等大廠，近期NAND晶片市況加溫，金士頓、群聯樂看後市，華泰也跟著水漲船高，該公司審慎樂觀看待後市。

南茂先前指出，受惠記憶體大廠產能降載，DRAM需求如預期浮現，加上NAND需求回升，記憶體封測營收和稼動率開始加溫。南茂也強調，預期下半年記憶體封測營運回升動能，會比驅動晶片封測更為強勁，有利後續營收表現。

華東科技屬華新麗華集團，主力產品為利基型DRAM封測，掌握同集團華邦電後段封測訂單，在華邦需求復甦並看好市況帶動下，預期第四季營收有機會回溫。