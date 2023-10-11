高階應用需求擴大 京元電欣銓矽格台星科 明年靚

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

全球消費性電子需求疲弱，影響半導體供應鏈表現，在晶圓測試業者中，京元電（2449）卻在AI題材橫空引爆需求下，填補消費性產品需求，也讓今年營運優於市場預期。法人看好，明年在AI、車用、HPC等高階應用需求持續擴大之下，晶圓測試廠包括京元電、欣銓、矽格及台星科營運均將受到推升。

京元電為台灣IC測試大廠，主要測試業務分為晶圓測試及IC的成品測試，測試晶片包含手機、AI相關應用、車用等多個領域，其中，消費型電子及通信領域為公司兩大主要營收來源，營收占比均在35％上下，原本市場對京元電今年營運持保守看法，不過第二季以來表現超出預期，主因為輝達、Google、AMD等均是該公司重要客戶，第二季以來對於AI產品需求爆增，帶動京元電AI領域營收快速且大幅成長。

欣銓今年來營收穩健，看好IDM廠委外測試需求增加，預計擴大新加坡先進測試產能，另外也將規劃在竹科的龍潭園區進行擴廠，做為未來車電、安控、網通產品的重要廠區。

此外，矽格過去營運以手機與網通領域為重心，近年看好AI及HPC領域前景，公司將部分資源用於開發AI晶片測試方案，今年AI晶片需求快速增長下，矽格下半年也傳出接獲美系大廠自製AI晶片訂單，且為異質整合晶片，測試單價相對較佳。

矽格旗下台星科長期也為美系CPU、GPU大廠供應商，集團在AI、HPC及車用等需求推升下，有利明年營運表現。