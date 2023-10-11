台灣國際能源週 同昱能源展出

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今年台灣太陽能模組市場受到海外模組品牌的衝擊下整體出貨量趨緩，由於綠能市場的變遷，太陽能發電系統除了躉售電費外，綠電憑證、自發自用等需求今年開始也有大幅度成長，隨過去VPC認證加持的太陽能模組光環漸退下，國內太陽能模組大廠「同昱能源」也因應市場需求推出新的產品線。

同昱能源為國內第一家太陽能模組廠，成立至今進入第18年，鑑於今年在海外模組的低價競爭下加速綠電及自用型案場的需求，同昱能源也將推出非本土產地的自有品牌模組產品以降低綠電及自用型用戶的建置成本，提供市場更多元的選擇，強調無論是代理海外模組或非本土產地的模組，都不影響目前模組產線的生產。

同昱能源表示，目前太陽能模組年產能已超過180MW，今年國際智慧能源週將於10月18日至20日南港展覽館1館展出，同昱能源今年除了有更高瓦數的「N-Type雙面發電」搭配複合邊框模組技術展示外，因應台灣市場需求亦推出新一代的「防水型太陽能模組」，並特別為考量成本的用戶推出綠電自用型太陽能模組產品。

同昱科技表示，凡展覽期間到該公司（J0824攤位）與Show Girl合照，上傳FB或IG公開分享，留言「#同昱能源#同行萬里昱享全球」，並完成指定任務就能在現場兌換一份限量贈品。