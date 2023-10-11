台北紡織展 打造綠色永續時尚

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由經濟部國貿署指導，紡拓會主辦的「第27屆台北紡織展（TITAS）」，訂於10月17日至19日假南港展覽館1館盛大舉行，本屆展覽計有來自台灣、美國、德國、義大利、瑞士、瑞典、日本、韓國、印度、中國大陸及香港等11個國家及地區381家參展商參展，合計952個攤位展出。文化部積極媒合台灣紡織廠商與時裝設計師品牌合作，於開展同步籌辦「永續 勁時尚」服裝動態展演，永續理念與第33屆巴黎奧運「性別平等、年輕化、零浪費」精神相契合，創作出具有奧運風格的服裝系列，展現永續之奧運精神，傳達台灣時尚產業鏈合作之亮麗成果。

第27屆台北紡織展邀請國內頂尖的紡織業者及紡織機械重要業者參展，並邀請24個紡織相關公協會及研究單位共同參與齊聚一堂，藉TITAS平台展現最新技術及研發實力。綠色紡織品當道，邊境開放後海外參展商積極探尋新商機，TITAS成為亞洲優質綠色紡織品最佳採購中心。此次邀請義大利、印度及韓國三大海外參展團共同與會，分別展出紡織機械及數位印花解決方案、寶特瓶回收紗、成衣用布料、產業用布及不織布及流行及機能性用品。另有美國棉等個別展商，展出各項新技術、新產品和解決方案。

而綠色環保已成為焦點議題，企業透過綠色投資、綠色營運等經濟活動來推動低碳生產，以提高資源、能源有效使用及增進社會福祉。TITAS展將辦理多場綠色紡織及與永續議題相關的研討會，邀請國內外紡織上、中、下游頂尖專家就綠色議題進行討論，9場涵蓋綠色紡織材料與應用趨勢、永續性紡織品創新循環技術、人工智慧與紡織服飾、綠色紡織產業新走向、紡織科技引領綠色新未來、紡織品新趨勢等主題的研討會，透過技術交流與知識傳遞，助推台灣紡織業在技術創新能量向上提升。