口袋整合行銷創辦人吳佳玹：媒體報導為品牌創造加分

對於企業品牌來說，最好的名片無疑是來自第三方客觀的媒體報導，口袋整合行銷公司創辦人吳佳玹，人人稱她一聲寶拉姐，做為資深媒體人的她，對於媒體生態圈相當熟稔於心，擁有不排斥學習新事物的年輕心態，可以在各種潮流中迸發出更多有趣的創意與巧思，並實際把計畫兌現。在自由靈魂的思維下，同時具有嚴謹的自律與童心的角度看待世界，常能把嚴肅的話題描述的輕鬆活潑。

媒體是行銷的起點，但並非將品牌做出曝光後就可以放著不管，寶拉強調，「接下來的行銷、推廣、記者會都要緊扣著話題接連不斷推出，將媒體報導變成火花、煙火，吸引消費者目光，但煙火只是一瞬間的事情，我們團隊做的是仙女棒精神，必須讓品牌曝光度持續燃燒下去，成就它在眾多品牌中發出不同的光芒。」

口袋整合行銷創立11年多， 服務的客戶種類，從有形的產品到無形的服務都有，寶拉開心地說:「每個產業都有它的迷人之處，畢竟人生無法跨足如此多面向，藉由媒體行銷，可以接觸更多領域，透過認識、了解、大量吸收，並且產出精準的Know how，是公司的核心價值。」 想起在職涯上最驚險的一次，是一場籌備 期不到一周的品牌記者會，頂著人力、時間，以及不知是否會有記者到場的壓力，寶拉發揮自身廣大的影響力，渲染著周遭每一位同仁、客戶，以及媒體朋友，時刻表現出專業的工作態度跟魅力特質，是寶拉對客戶的負責與堅持。

從拉麵賣到鑽石、民航機賣到空拍機，從廟會文化到商圈文化，寶拉從業20幾年找出自己在市場優勢並放大成為亮點，公司也從整合行銷開始轉型，專精提供媒體公關的服務。她切中媒體亮點、打造品牌知名度，繳出GOOGLE百大新聞排行第四名、Yahoo熱門新聞首選、以及近百場海內外記者會的成績。面對365行不同產業，她總可以在客戶溝通及媒體間取得絕佳平衡，創造三贏局面。

「媒體報導的價值無所不在」，報導所帶來的資訊不只是對讀者，也可以成為品牌談判的工具、進通路的籌碼，為品牌創造加分，其實不用花大錢，也能創造出高價值。