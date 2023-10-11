創新技術博覽會10/12登場 中企署攜14業者展出

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台灣創新技術博覽會（Taiwan Innotech Expo, TIE）實體展將於10月12日(週四)在台北世貿一館開幕，線上展則於10月6日(五)率先登場，經濟部中小及新創企業署帶領14家深具科技涵量的中小企業參與展出。

因應近期國際產業趨勢及創新領航館主題，經濟部中小及新創企業署今(112)年共邀請14家中小企業參選展出，每家皆獨具特色。例如，針對2050淨零轉型目標，午洋企業將紡織纖維廢料轉變為生活時尚用品、盛發?物科技回收廢棄木材再生多樣化保養及清潔木酢產品，而陽光伏特家則透過大數據綠電匹配技術減少餘電產生；針對近期AI應用商機，環球睿視展出自力研發的AI自然語意及語音演算引擎、沐恩生醫光電將AI科技導入健康醫療開發MAIA影像深度學習軟體。另外，亦邀請2家日本企業來臺展出，日商厚木MICRO，擁有高精度薄膜圖案化技術，而KANEMASA則專精追日型太陽能系統，目前積極與企業洽談合作，開設驗證展示案場。

經濟部中小及新創企業署表示，台灣創新技術博覽會係由經濟部等11個部會攜手合辦，為臺灣產業界與科研計畫展現產品創新力與技術力的年度盛事。其中，由經濟部中小及新創企業署參與策劃之「創新領航館」，本年度展品主題涵蓋「淨零轉型」、「智慧物聯」、「智慧移動」、「數位資安」、「健康醫療」、「半導體」與「解密科技寶藏」等領域，向國際展現臺灣中小企業強大的技術研發能量，邀請各界業者蒞臨會場，一起探索後疫情時代，創新科技所創造的各種可能性。

經濟部中小及新創企業署表示，台灣創新技術博覽會實體展自10月12日至14日展出，誠摯歡迎業者與民眾蒞臨現場免費參觀交流、開拓合作商機；線上展則從10月6日至113年3月6日連續展出五個月，更多活動相關資訊，請至2023台灣創新技術博覽會官方網站查詢（https://www.inventaipei.com.tw/）