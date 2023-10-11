土銀大安區豪宅 第二次標售

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北市蛋黃區豪宅罕見釋出！土地銀行即日起至11月2日止，啟動第二次標售大安區「吉美大安花園」3戶物件，每戶底價約1.43億元，皆附屬車位，每戶約88坪，每坪單價上看160萬元，價格、坪數皆與前一次標售相同，預定11月3日開標。

土地銀行表示，第二次標售臺北市大安區大安路二段82號7樓、7樓之1及8樓，即「吉美大安花園」3戶，每戶總價約1億4,314萬元、坪數約88坪，車位單價為350萬元，不含車位每坪單價約157萬元。以外部建材而言，地上21層、地下4層的「吉美大安花園」住宅大樓為吉美建設、華鋼開發、新濠建設、李氏投資聯手打造，其建材採用SRC鋼骨結構搭配101大樓同級的新日鐵制震壁，針對風力與地震皆具備制震效果深受市場肯定。而內部配置該大樓共84戶、格局方正，單層各4戶，配備三座電梯，公設比約33％，其公設包括露天泳池、健身房、頂樓空中花園等，展現曼哈頓豪宅的高尚氣派。

此外，「吉美大安花園」除鄰近大安森林公園與東區商圈，距捷運大安站僅300公尺，附近學區更觸及建安國小、大安國中、大安高工及師大附中，可一手掌握商業、娛樂、文化、金融動脈，堪稱蛋黃區指標豪宅。

土銀自90年初即開辦都更融資業務，截至111年底，都更融資核准額度達1,740億元、縣市核定危老重建計畫融資額度422億元，已創造超過320個具備綠建材、安全結構的新社區，讓數十萬戶家庭享受安全、有品質的新住宅。另積極配合政府推動樂活養老與都更危老授信業務，並運用自有土地參與都更市場，因此獲配不少「都更分回宅」物件，此次釋出的「吉美大安花園」即是其一。為有效發揮國家資源效能，土銀在企業永續經營的道路上將持續前進，對整體環境、社會及經濟之正向發展扮演更積極的角色。