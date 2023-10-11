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大全彩藝歡慶60周年 新廠啟用

擴充多台重型生產機台，可大幅減少事業廢棄物並降低能耗，賦予包材更多元規格及功能

  • 工商時報 黃台中
●大全彩藝董事蘇晶（前排左起）、黃文瑞、董事長黃志誠、和泰汽車董事長黃南光、和泰興業董事長蘇一仲、和泰汽車總經理蘇純興、副總經理陳建州、美國大全董事長黃思博出席大全彩藝2023新廠新機啟動儀式。圖／業者提供
●大全彩藝董事蘇晶（前排左起）、黃文瑞、董事長黃志誠、和泰汽車董事長黃南光、和泰興業董事長蘇一仲、和泰汽車總經理蘇純興、副總經理陳建州、美國大全董事長黃思博出席大全彩藝2023新廠新機啟動儀式。圖／業者提供

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和泰集團旗下軟性包材大廠─大全彩藝公司日前在新竹工業區湖口現址舉行60周年廠慶，暨第三期生產廠房落成及全新多功能積層淋膜機、高科技空污防治設備R-RTO的啟動儀式。和泰汽車董事長黃南光、和泰興業（大金空調）董事長蘇一仲及和泰集團多家關係企業高階主管代表出席，表達重視與共同慶賀之意。

大全彩藝1963年建廠，在台深耕軟性包材市場一個甲子以來，在各產業背後扮演「隱形後盾」的角色。為響應政府在台投資政策及淨零碳排環保方針，在母公司和泰集團的支持下，2019年大全彩藝在新竹湖口工業區現址擴充新的生產廠房及淋膜機台，並增添更高規格的R-RTO空污防治設備，展現厚實的接單能力。

大全彩藝從食品包材橫跨日用品包材、生醫藥品包材等領域，近20年來，更積極轉型跨入半導體製程專用的電子包材領域，在台灣的半導體產業鏈中，目前約有過半數的半導體科技業者採用大全彩藝的「高效能抗靜電防潮鋁箔電子包材」，近四年來大全彩藝的電子包材年營收都有13％之成長率，2020年起電子包材的營收占比也正式超過食品包材，成為大全彩藝的獲利新主力。

2018年，大全彩藝領先業界推出「生物可分解LU系列」環保軟性包材，並取得歐盟Dincertco及美國BPI的認證，其後再推出「單一材質可回收MONO系列」及「再生材料應用RR系列」等多款環保軟性包材，在當前企業紛紛重視ESG的趨勢下，未來成長量預估能令人期待。

全新落成啟用的第三期廠房，擴充多台重型生產機台，可大幅減少事業廢棄物並降低能耗，亦可賦予包材產品更多元的規格及特殊功能，彈性的客製化生產能力將可滿足國內外包裝市場日新月異的需求。

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