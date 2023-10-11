中鼎集團 勇奪第三屆數位轉型鼎革獎

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中鼎集團（CTCI）為「台灣第一 全球百大」的統包工程承攬公司，積極導入創新科技，成效卓著。10月3日勇奪《哈佛商業評論》（HBR）第三屆數位轉型鼎革獎「綜合數位轉型楷模獎」，由中鼎集團總管理處執行長李定壯代表出席領獎。

此次為中鼎集團繼總裁余俊彥獲頒第二屆「數位轉型領袖獎」最高榮譽後，再度獲得評審的一致肯定。

國際商界最具影響力的刊物《哈佛商業評論》全球繁體中文版與企業級解決方案市場領導者SAP，自2021年創立「數位轉型鼎革獎」，依產業類別、營收規模分組，針對台灣參加企業進行數位轉型成效進行評比，中鼎集團今年以「卓越營運管理」及「創新商業模式」等兩大面向，其優異表現持續摘獎。

李定壯表示，中鼎集團長期致力於將新科技導入專案執行及後勤管理，包含打造虛實整合的「Digital Twin數位雙生」平台、創新精進淨零減碳綠色技術、提供高科技業一條龍數位化建廠統包服務、開發提升營運及施工效率的機器人、建置減少後勤工時及人力的「iManagement智能化管理」平台、打造無國界零時差的員工專屬數位學習平台中鼎大學等。

未來，中鼎集團將持續透過數位科技應用，創新工程技術，提升營運績效，同時結合ESG打造綠色工程，為地球永續做好把關。

創立於1979年的中鼎集團提供全方位工程服務、產品和解決方案，業務範圍包括煉油、石化、電力、環境、交通、一般工業、高科技設施、液化天然氣等工程領域，提供全球最值得信賴的工程設計、採購、製造、建造施工、試車操作及專案管理等服務，全球逾十個國家成立約50個據點，集團員工約8,000人，並入選道瓊永續指數（DJSI）。