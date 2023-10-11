福華國際文教會館 推高CP值住房優惠

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台北旅遊住宿新選擇！福華飯店連鎖集團的福華國際文教會館取得旅館執照，擴大服務承接一般散客入住，不再受限公務人員及機關團體。由於毗鄰台灣大學及師範大學二大學府，鄰近大安森林公園，還可一次逛足公館及師大夜市，至於交通緊臨辛亥路、建國高架道入口，往來國道南北便利，距離北捷車站步行約10多分鐘。即日起更擴大服務對象，推出超高CP值的住房優惠專案，吸引不少民眾朝聖一波。

座落於台北市大安區文教及經濟商務中心的福華國際文教會館，以簡約高雅的客房設計及高CP值房價一向深受公教人員及機關團體的青睞，堪稱是公教祕境旅館，如今可擴大服務開放一般散客入住，更推出優惠住房專案，讓民眾也可入住開箱體驗。

福華國際文教會館即日起推出「城市輕旅行」住房專案，標準雙人房優惠價每房2,900元，平均每人每晚不到1,500元就能下榻台北市區，入住可享用恬園複合式自助餐廳豐盛的早餐兩客，住宿期間可免費使用室內陽光恆溫游泳池，擁有六個標準水道的室內泳池讓喜好游泳的房客可以不受天候影響，盡情過足當水中蛟龍的癮，另外還有健身房、桌球室及撞球室等休閒設施一應俱全。

除了標準雙人房之外，還有標準單人房或有一房一廳配置的豪華套房皆有優惠價，可讓旅客依照入住需求選擇（住宿期間可享免費停車優惠）。洽詢電話：（02）7712-2323。