傑樂生技 強打新品牌I'm醫研九

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國際級知名膠原蛋白大廠─傑樂生技（JELLICE），演而優則導，從原料供應商跨足品牌行銷，於今（2023）年上半年隆重推出膠原蛋白新品牌「I’m醫研九」；該新品牌係以科研為強大背景，將在膠原蛋白領域挑戰領導地位，並向全球發出重磅信號。

傑樂生技在膠原蛋白市場有著廣泛而穩固的基礎，所製造產品（原料）一直以來深受消費者信賴，該膠原蛋白原料達到每秒狂銷31包的國際熱銷佳績。董事長高鴻遠表示，傑樂生技是家國際級的B2B公司，銷售量（外銷）是以噸計，國內消費者根本無從接觸，近來卻常聽到旅外商務人士抱怨，何以好的產品國內總是吃不到？加上這兩年公司業務量、參展量大增，同仁全球辛勤奔波，勞心勞力公司都看在眼裡，因此為提供精氣神給同仁，即決定在台灣開發終端產品，以世界級工廠科研蛋白質胜肽與生產優勢打造「I’m醫研九」品牌，除照顧自家人也提供給消費者一個買得起、吃得起更能長期吃的機會，也希望讓消費者見識到LV等級的膠原蛋白「元膠原」，以及開創性的雞精活性胜肽「多力肽」。

該公司行銷經理蔡金燕指出，「I’m醫研九」系列計有四款胜肽級產品，即元膠原（膠原錠）、多力肽（雞精錠）、duet二重奏（膠原＋雞精錠）、duet二重奏plus穀胱甘肽（粉）。胜肽平均分子量只有500Da，年長者都能輕易地補充到優質蛋白質胜肽，該產品能補足使用者一天完整的美力、氣力及行動力，其中duet二重奏更是針對企業管理菁英所設計，隨時補充消耗的工作戰力，絕對是兼顧工作與生活的最強外掛。洽詢專線：0800-789-179，官網：https://www.jellice-collagen.com.tw。