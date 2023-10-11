新芳奈米科技 推食品研磨加工服務

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國內粉體專家─新芳奈米科技，興建完成生技保健食品負壓式專業粉體製造工廠，業經臺南市政府衛生局蒞廠核查後，除肯定該廠之設計為業界典範外，並期許該廠超微米粉體技術能協助國內粉體應用更上一層樓。

該公司總經理張仁鴻博士表示，新芳奈米科技新建廠區，是台灣最前瞻的超微米粉體製造投資，全廠區設置空氣門阻擋外部超過pm2.5以上的粉塵污染，磨粉製程採負壓集塵；廠區建材採用美國國家研究室所用之一級防火庫板料隔間，各項不同的原料均採分區隔離室生產，防止交互污染，是現今疫情嚴重期間最佳的粉體加工製造。新芳奈米科技研粉方式，採分子擠壓撞擊法，生產效率及細度高且無金屬污染，並依製造需求提供標準化「無菌、無污染」的加工設備及流程校正；現階段，營運主力為生產超微珍珠粉及相關醫學保養保健材料，並對合作廠商授權奈米技術專利。

新芳奈米科技為國內最高端的超微米材料製造商，其技術應用涵蓋保健產品、高科技、傳產、民生產業等，可說是國內粉體技術的翹楚；今慶祝全新負壓式生技廠房啟動，推出「食品研磨加工服務」，並提供工研院奈米科技研發中心TEM電子穿透顯微分析粒徑證明，該實驗室經TAF、ilac-MRA認證；歡迎實境訪廠。洽詢電話：（06）652-0707，網址：http://www.hsinfang.com.tw。