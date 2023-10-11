南科2023上半年營業額 穩健成長

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延續2022年南科穩健的營運佳績，2023年上半年在積體電路產業支持下，南科營業額達6,769.89億元，較2022年同期成長3.81％，持續締造歷年同期佳績；貿易總額5,706.07億元，成長10.05％，就業人數達91,996人，較2022年同期增加313人。

該管理局表示，2023年上半年積體電路產業受惠擴廠效應及5奈米製程，營業額5,473.25億元，成長8.94％；光電產業由於面板產業尚受產業循環影響，營業額828.53億元，衰退19.78％，惟廠商嚴控產能利用率，需求端庫存水位已下滑，出貨量逐漸回溫，顯現產業回暖曙光；通訊產業受惠於零組件供應轉順，訂單出貨順暢，且客戶需求回溫，營業額111.93億元，大幅成長37.43％。

南科今年上半年引進七家高科技廠商，投資額176.11億元，包含IC設計的聯詠科技、電池產業的宣冠儲盈、燃料電池與熱交換處理產業的高力熱處理、固態電解電容器的鈺邦科技及提供開放網路解決方案的鈺登科技等亮點廠商。

另廠商投資落實部分，默克集團、新應材及立新化工陸續於高雄園區動土，華騰國際亦於6月動土，成為橋頭園區第1家動土之廠商，預計創造共2,980個就業機會。

除前述營運亮點外，新設擴建園區的開發亦如期如質推動，屏東、嘉義園區及臺南園區三期擴建已分別於5月及6月舉辦動土祈福暨招商活動，同步提供廠商建廠，楠梓園區籌設計畫業於7月奉行政院核定。

展望2023年下半年，全球經濟仍面臨通膨、升息、庫存待消化等影響，南科持續新設及擴建園區、積極招商，科技大廠亦維持製程領先，預估南科2023年營業額呈穩健成長趨勢。

未來，將持續落實國科會2035「前瞻創新、民主包容、韌性永續」科技願景，推動數位、淨零雙轉型，持續導入學研技術厚植園區研發量能、建構南臺灣科技廊帶，擘劃「精緻多元、優生活、節能永續」之科學園區。