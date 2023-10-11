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PCB廠2023年第三季營收概況

受惠傳統旺季、新機效應及新台幣貶值，多家PCB廠第三季營收優於預期，健鼎（3044）、欣興（3037）、金像電（2368）步入今年新高；而車用PCB定穎投控（3715）、敬鵬（2355）因汽車產業旺季，第三季營收攜手繳出年、季雙增成績單，定穎更以42.27億元寫單季新高紀錄。

除車用PCB廠外，多數PCB業者仍較去年同期年減，惟年減幅收斂，順利邁向溫和復甦之路。法人分析，PCB第三季獲利可望隨營收成長步入今年高峰，健鼎、欣興因上半年獲利已逾4元，第三季營收表現優於預期，累計前三季EPS可望輕鬆跨越半個股本，明年度配息可期。

車用PCB廠第三季表現超越其他板廠，定穎、敬鵬更是族群中少數年、季營收雙增廠商，其中定穎9月、第三季營收創歷史新高，累計第三季合併營收重返4字頭達42.27億元，季增15.7％，也較去年同期勁揚65％。

定穎今年前八月稅後純益5.67億元，每股稅後純益2.05元，已逾2022年獲利。

此外，定穎子公司超穎電子將於13日召開股東臨時會，討論A股IPO計畫，若能順利釋股，定穎對超穎電子持股將從97.85％降至約88％，爭取在2025年底之前完成掛牌，公司可望擁釋股利益。

蘋果新機拉貨也激勵上游板廠營收，臻鼎-KY、華通上季營收季增率分居類股一、二，分別達78.1％、41.3％，均繳今年單季新高，反應蘋果供應鏈淡旺季明顯特性，華通因單一大客戶營收占比達60％，拉貨力道可望維持至10月，若新機銷售動能延續，第四季有機會高檔不墜。