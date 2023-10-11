AI領頭羊業績來真的外資愛

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AI領頭羊業績飆升 外資青睞

AI指標股9月業績大爆發，實質受惠股開始繳出亮眼表現，台光電（2383）單月營收續創歷史新高，摩根大通、美銀證券看好第四季營運續強；金像電（2368）9月營收刷新去年12月來新高，呼應花旗環球與大和資本正向觀點；技嘉（2376）營收暴衝，亦創單月紀錄。

台光電9月營收43.37億元，連續第二個月刷新營收新高紀錄，累計第三季合併營收達118.75億元，較上季勁揚近3成，美銀證券指出，台光電第三季營收成績比市場共識高出4％，營收能有如此好表現，主要是來自包括AI伺服器所用銅箔基板（CCL）在內的各事業體。

放眼後市，美銀研判，台光電第四季營收可望更上層樓，且因為在AI伺服器市場強勁成長環境中，台光電身居CCL產業領導地位，維持「買進」投資評等，推測合理股價520元；摩根大通證券說明，儘管過去一個月以來，台光電股價都處在區間震盪，然預計隨內含價值提升、贏得更多專案，加上對2024年獲利爆發展望陸續出籠，台光電股價將掀起另一波強攻。

受惠AI伺服器、交換器應用需要的PCB板層數變多，設計趨複雜、內含價值不斷提高，花旗環球證券研究日前才點出，金像電是AI大趨勢的受惠者。同時，AI伺服器的強勁動能將一路延續到2024年，金像電在強勁需求推動下，外資預估，金像電2024年每股稅後純益（EPS）跳增至13.43元，突破一個股本，寫下新紀錄，比2023年度大幅成長74.8％。

對照金像電最新公告9月營收，持續較前月進步，近三個月呈營收步步高態勢，實際營收呼應外資對金像電大啖AI商機的預期。花旗環球、大和資本證券均給予「買進」投資評等，推測合理股價分別是270元與245元。

技嘉方面，高盛證券樂觀看待後市，且研判技嘉未來二年的獲利將會大幅增加，原因包括：二線雲端服務供應商（CSP）與企業客戶驅動AI伺服器的強勁增長，其次，在新CPU、GPU產品循環裡，顯卡與主板將會成長。

高盛估計，技嘉來自AI伺服器營收的比重將從今年的7％，飆升至2024、2025年的15％與28％，市場仍低估了PC市場復甦，以及AI伺服器放量對技嘉的貢獻，給予「買進」投資評等，推測合理股價是356元。