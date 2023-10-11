00935 配息、增值潛力兼具

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高息ETF旋風席捲台灣，反映出台灣投資人對配息的熱衷程度，但精明的投資人一定知道，除了配息率以外，ETF的增值潛力更是關鍵。

野村投信前進台灣ETF市場的首檔產品「野村臺灣創新科技50 ETF（00935）」，在回測過去五年追蹤指數（台灣創新科技50指數）表現後，股息殖利率不僅優於加權股價指數與電子股指數，資本利得率更是遙遙領先，長期的總報酬率可謂台股各主要指數的翹楚，希望兼顧配息與資產增值潛力的投資人值得留意。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，分析過去五年台股六大指數在年化股息殖利率、年化資本利得率以及前兩者加總的年化報酬率的表現，如果只看股息殖利率，台灣高股息指數以7.22％拔得頭籌，但年化資本利得率僅5.22％，大幅落後其他指數；00935追蹤的台灣創新科技50指數，股息殖利率為4.44％，高於其他非高股息指數，且由於00935重視企業在研發資源（R&D）的投入，確保創新科技企業的長期競爭力勝出，因此其年化資本利得率高達16.16％，高居首位，以股息殖利率與資本利得率加總的總報酬率而言，臺灣創新科技50指數以20.6％的表現遠勝其他五個指數。

台灣高股息指數的股息殖利率比資本利得率更高，且其資本利得率也低於其他五個指數，若選擇追蹤台灣高股息指數的ETF，相對就得犧牲資產未來的增值潛力。00935可幫助投資人兼顧股息與資本增值潛力，觀察台灣創新科技50指數的回測表現，顯示創新科技企業的股息配發，並沒有因為必須提撥相當程度的研發經費，被經營管理階層怠慢。

選擇高股息ETF的投資人，若心中仍有本金大幅成長，期待短時間能翻倍的想法，就必須考慮獲取較高資本利得的速度，台灣創新科技50指數在年化資本利得率的出色表現，當然成為投資組合的必備款。

00935是全國首創複合式主題ETF，一次囊括11個全球創新科技主題，且每年第三季會調整，汰除落伍主題並新增創新主題，是具有進化能力的科技ETF。