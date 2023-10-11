美股震 14檔三增概念股突圍

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14檔三增概念股

雙十連假期間遇以阿戰事，美股波動劇烈，投資專家認為，台股短線震盪機率高，可從中篩選出符合成交量放大、三大法人積極加碼，及9月營收成長「三增」條件，一詮（2486）、聯茂（6213）等14檔將脫穎而出。

華南投顧董事長儲祥生指出，美9月非農就業人數大增，加上以巴戰火增溫，導致美股債市場再度出現大幅波動，預料仍將影響台股走勢，但整體來看，近期台股抵抗力頗強，外資賣超力道也有望趨緩，對未來行情抱持逐步好轉看法。

凱基投顧認為，雙十連假後台股成交金額需呈現擴增趨勢，不然有可能重蹈先前兩個月無法突破季線反壓的覆轍，指數恐將再陷整理。而盤面結構部分，電子類股已經站回短期均線之上，連假後持續是觀察重心，可留意多頭火種未熄的AI概念股、9月營收亮眼個股等。

據統計，盤面上共有一詮、聯茂、十銓、晟銘電、宏達電、高端疫苗、麗清、云辰、華電、建榮、長聖、工信、豐藝、玉晶光等14檔，符合上周成交量放大、三大法人買超逾千張，且9月營收呈現年增、月增雙成長，兼具籌碼面、基本面優勢，有望抵抗短線波動，推升股價走強。

一詮9月營收4.52億元，年增9.66％、月增4.29％，其主要成長原因為部分產品急單挹注，帶動營收逐月增溫，像是陶瓷基板等散熱產品，可望成為下半年營運成長動能。另公司切入車用零件，下半年散熱元件出貨，將帶動第四季營收增溫。

晟銘電受惠客戶釋單規模攀升，去年營收突破65億元創高，EPS達1.17元，寫5年新高紀錄，今年以來營運動能續強，9月營收6.73億元，較去年同期成長16.67％、月增22.38％。法人看好，公司長期為雲端、AI伺服器龍頭廣達供應商，國際一線CSP大廠Google為其間接大客戶，伺服器業務占營收比重達6～7成，成長可期。