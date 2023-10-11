＊除權息：致和證
＊法說會：南亞科、AMAX-KY
＊通過上櫃審議：欣新網
＊注意股票：昆盈、圓剛、一詮、晟銘電、晶相光、 圓展、定穎投控、迎廣、訊芯-KY、緯穎、泰金寶-DR、光環、宇環、雙鴻、旭品、上詮、力旺、兆利、前鼎、信音、安格、保銳、巨有科技、萬國通
＊處置股票：圓剛
＊降低融資比率一成及提高融券保證金一成：亞翔、微端、鉅橡、三竹、擎邦、宇環、鑫聯大投控
＊恢復原融資比率及原融券保證金成數：熒茂、凌網
＊暫停融券賣出：上詮、花王
＊恢復融券賣出：致和證
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＊除權息：致和證
＊法說會：南亞科、AMAX-KY
＊通過上櫃審議：欣新網
＊注意股票：昆盈、圓剛、一詮、晟銘電、晶相光、 圓展、定穎投控、迎廣、訊芯-KY、緯穎、泰金寶-DR、光環、宇環、雙鴻、旭品、上詮、力旺、兆利、前鼎、信音、安格、保銳、巨有科技、萬國通
＊處置股票：圓剛
＊降低融資比率一成及提高融券保證金一成：亞翔、微端、鉅橡、三竹、擎邦、宇環、鑫聯大投控
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