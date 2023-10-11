總經多空紛雜 股市處在微妙平衡

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市場分析：年初迄今，市場不斷上調美國經濟成長率，從負成長上修至2.0％，主因每月消費支出持續優於市場預期，而政府支出與投資亦提供不小貢獻，惟前者於第四季之成長動能將難以延續，歸因於「就業邊際放緩、重啟學貸還款、超額儲蓄耗盡、油價回升衝擊消費信心」，其中油價已超過去年同期價格逾10％，恐加劇第四季通膨回溫疑慮。

然而目前尚優異之經濟數據，足以支持聯準會繼續升息，並維持利率更高更久，來加速達到平均通膨2％之目標，此外美國財政部發債計畫仍屬現在進行式，第四季尚有千億規模債券待發，隱含美債殖利率恐還有創高空間，亦或撐於高檔不墜，此乃利空。

另一方面，美國經濟數據尚佳，市場預期第四季企業獲利趨勢向上，隔夜逆回購（ON RRP）支撐市場流動性無虞，利率敏感之費半與那斯達克指數未隨殖利率創高而破底，升息循環尾聲鄰近，美國財政部TGA資金水位優於第三季季底目標，且10月後發債以10年期以下債券為主，代表第四季長端債券供給量有望開始趨緩，而殖利率的飆升可讓聯準會偏鷹態度轉趨柔和，可視為利多。

綜上所述，目前經濟數據與消息環環相扣且相互影響有利有弊，多空紛擾交雜使得股市不確定性因素偏高而波動劇烈，值得留意的是，5月至今美債殖利率如此飆升，股市卻逆勢展現韌性，可稱之為恐怖平衡，重點在於未來美債殖利率真正見高回落之前，股市能否持續堅挺不墜，亦或出現意外的稻草，壓垮低檔喘息的駱駝，值得留意。

投資策略：自八月初回檔至今，影響台股弱勢發展主因始終為「美債殖利率與美元」，目前兩者如前所述恐尚有創高空間，短中期即使偶有回落但難有趨勢變化，代表外資波段將持續以偏空操作為主；另台股各均線糾結震盪，上檔面臨M頭萬七套牢反壓，較無中期上漲延續性之契機，不過指數四度回測周K120平均線均有撐（約16,200點），政府資金與內資偏多防守操作，景氣燈號底部回升趨勢確立。

預期台股短線將維持低檔區間震盪，直至美債殖利率出現明顯波段變化，而近期觀察到不少族群與個股，已不再隨大盤下跌而破底，反之打出短底回升型態，緩步站上雙短均線轉為翻揚，較為強勢者更順勢突破月／季線壓力，顯示盤勢量縮震盪之際，資金類股輪動猶存，短區間操作具獲利空間，相關族群建議關注「AI概念、車用零組件、PCB、IP矽智財、NB/PC、能源、記憶體」。