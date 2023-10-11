觸控雙雄 Q4營運拚成長

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觸控雙雄近六個季度營收

蘋果第三季調整庫存，供應鏈營運略低於預期。TPK-KY宸鴻（3673）第三季合併營收達180.5億元，季增11.2％，較2022年同期減少35.4％。GIS-KY業成（6456）第三季合併營收約173.9億元，相比前一季減少15.84％、年減51.03％。2023年IT產業需求低迷，觸控雙雄預期第四季優於第三季，營運小幅成長。

宸鴻公布9月自結合併營收為56.0億元，較前一月份減少9.1％，較2022年同期減少36.5％。第三季自結合併營收達180.5億元，較前一季增加11.2％，較2022年同期減少35.4％。由於2023年iPhone訂單出貨大減，造成營收有較大幅度的下滑，預期本業可能小虧，在業外收益拉抬之下大致是損益兩平的表現。

展望第四季，宸鴻表示，第四季旺季不旺，平板電腦拉貨動能會好一些，但是智慧型手機出貨數量相比過去大幅下滑，無法補上平板電腦增加的需求。預估第四季營收相比第三季約有個位數的成長幅度。

業成9月合併營收約60.94億元，相比前一個月增加9.28％、年減51.47％，其中手機、平板電腦出貨都成長，不過筆電面板模組出貨下滑。第三季合併營收約173.9億元，相比前一季減少15.84％、年減51.03％。平板電腦、MacBook第三季調整庫存，業成第三季整體營運動能弱，主要產品線相比2022年同期出貨都是衰退的表現，本業恐怕仍難逃虧損。

展望第四季，業成表示，訂單能見度不高，正在積極爭取當中，目前看來第四季營運會略優於第三季。

宸鴻和業成近年積極轉型，發展新事業。

宸鴻布局電動車相關業務，2023年攜手Luminar合作激光雷達模組，成為新一代光達感應器產品Iris+ Lidar獨家量產供應商，內部也有一個部門做電動摩托車。

另外，宸鴻與泓德能源在台成立儲能系統及充電樁製造公司實德能源，搶攻台灣充電樁市場。

業成則是宣示要從觸控顯示公司轉型為光學模組公司，積極發展包括鏡片、光學模組、光機等產品線。至於產品應用除了AR／VR／MR之外，業成也宣示拓展車用光學產品。