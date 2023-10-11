驅動IC廠上季不同調 敦泰最搶眼

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驅動IC股營收陸續開出，消費性產品復甦躊躇，各家公司繳出不一成績單。第三季以敦泰（3545）表現最為亮眼，較上季大幅成長15.6％，累計前九月營收更轉為年增正成長。相較之下，指標廠聯詠（3034）雖達財測區間高標，然成長力道不足，微幅季減4.5％，天鈺（4961）也呈季減2.29％。法人指出，敦泰取得手機新訂單，如陸系、韓系中低階款皆有導入，挹注第三季營收，趨勢有望延續，看旺本季度表現。

敦泰9月營收達12.63億元，月減1.6％、年增27.8％，第三季合併營收35.98億元，季增15.6％、年增51.8％，寫下近六季新高。累計前九月更逆勢成長3.61％。法人表示，敦泰進行產品組合與生產成本優化，手機陸續打入品牌客戶新品，AMOLED也應用於華碩的筆電與ROG掌機，支撐業績力抗產業逆風。

聯詠9月合併營收亦維持高檔達95.61億元，月減1.38％，年增54.93％，第三季合併營收289.3億元，季減4.52％，年增 47.87％，近財測高標水準。累計前三季營收則較2022年同期減少4.87％，營收高峰落於第二季。法人觀察，近期TV面板需求有所放緩，短期需留意LDDI（大尺寸面板驅動晶片）需求下修風險，第四季聯詠營收將維持下滑趨勢。

天鈺9月合併營收14.46億元，月減0.46％、年增11.43％，累計前九月營收年減19.49％。法人指出，天鈺近年積極發展應用在非TV及NB上的產品，自先前的ESL（電子標籤）驅動IC，到近期TDDI（觸控驅動整合晶片）及DDR5 PMIC（電源管理晶片）；其中OLED產品在近期也傳好消息，透過旗下天德鈺產品已打入顯示器供應鏈，將於2024年第一季開始出貨予陸系手機。

法人分析，驅動IC最壞情況已過，產業秩序逐漸恢復，下游廠商庫存陸續恢復正常，價格壓力稍減。然終端需求仍有疑慮，需仰賴新產品挹注動能，才有成長契機。初步以第三季營收表現判斷，敦泰受惠品牌客戶新品放量，有機會延續好表現。