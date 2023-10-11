強固電腦夯 神基茂訊倫飛績昂

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強固型電腦需求暢旺，持續貢獻族群穩健營收。神基（3005）9月業績維持高檔、帶動第三季合併營收攻上90.36億元，站18年來單季次高；茂訊（3213）強固型電腦出貨勁揚，拉抬單季營收達9.19億元，寫下僅次2020年同期的第二高。

倫飛成功轉型強固型電腦廠，第三季合併營收2.54億元，雖暫居近四個季度低點，但仍優於過去11年來的各季水準。

強固型電腦產業在國際地緣政治情勢帶動下，短期需求能見度仍明朗，業者對下半年展望，多認為將較上半年有持平以上的表現，法人樂估各業者將受惠強固型電腦業務比重拉高，對其毛利率、獲利將帶來正面效益。

神基2023年來除強固型電腦業務動能穩健，旗下汽車機構件及轉投資航太事業，皆受惠產業市況復甦、持續成長，全年度營收續拚年增目標達陣可期。此外，神基在強固型電腦事業亦積極推動商模轉型，著手提升產品附加價值，優化既有產品線，以爭取新訂單、新客戶。

神基近期推出首批搭載英特爾第13代處理器，及採用24％以上消費後回收材質之機殼的半強固型電腦新品S410系列，鎖定各產業應用、企業生產力及納入環保設計但耐用度不打折的作業需求，擴大搶進商務市場。

神基投控前九月合併營收258.19億元，年增7.21％，穩居歷史同期新高。

茂訊受惠國內強固型電腦訂單出貨增溫，以及系統製造事業部業務9月占比突破5成，帶動單月合併營收再通路筆電銷售走弱之際，仍寫下3.21億元高檔水位；前三季合併營收22.40億元、年增11.62％，寫下僅次2021年同期的歷史次高水準。

另倫飛前九月營收亦續以雙位數年增走勢，站上7.87億元，年增18.86％、居近11年來同期新高。