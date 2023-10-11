雷科入主和詮 擬攻綠能

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被動元件暨半導體設備商雷科（6207）日前取得和詮科技（6673）13.4％股權，和詮於上周召開股東臨時會，改選董事，雷科董事長鄭再興當選董事長，正式入主和詮科技，未來和詮擬切入綠能產業，且不排除引進其他合作夥伴、啟動併購。

雷科於2022年10月13日起至2023年9月19日，共取得和詮科技3,529張持股，持股比率約13.4％，和詮上周召開股東臨時會，改選董事，四席董事席次中，株式會社有澤製作所取得三席，軟性銅箔基板廠台虹取得一席，席次變動不大，但其中一席株式會社有澤製作所的法人代表由鄭再興擔任，鄭再興並當選為和詮董事長，原董事長陳明立仍擔任董事職務。

據了解，除了現有產品之外，和詮未來規劃引進新的合作伙伴或產品，也可望啟動併購，並切入綠能領域。而在雷科入主之下，和詮前三大股東分別為株式會社有澤製作所、雷科、台虹。

雷科投資綠能產業已非首例，該公司轉投資華鎂鑫（8087），隸屬於綠能環保產業，雷科持股將近1成，華鎂鑫2023年6月簽約取得開發總容量可達90MW地面型太陽能電廠權利，並發包予承包商建置相關工程，工程金額30.15億元，第一階段裝置容量每年約可提供5,000萬度綠電，整體開發總容量每年約可提供1.1億度綠電；華鎂鑫2023年以來股價飆漲，一度觸及64.4元高檔，以最高價位計算，華鎂鑫2023年波段漲幅達153.5％。

和詮目前資本額為2.64億元，隸屬於光電產業，2023年上半年營收為9,000萬元，每股稅後淨損1.09元，雷科入主和詮之後，希望盡快扭轉財報，以轉虧為盈為目標。

雷科為被動元件暨半導體設備商，以雷射為核心技術，目前在雷射修阻機市占率達65％，儘管被動元件市況平平，客戶持續去化庫存，不過電動車、半導體高階先進封裝主流地位明確，帶動雷科下半年高階設備出貨，2023年第三季營收攀升至3.42億元，大幅季增53.36％，年減幅度收斂至3.38％。