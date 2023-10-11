富世達、兆利 Q3營收靚

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折疊手機軸承廠上季營收表現突出，富世達（6805）、兆利（3548）第三季營收分別創下單季次高、掛牌以來歷史新高成績單，累計前三季營收雙雙由年減逆轉為年增，反應大客戶折疊手機挹注的成長動能，也是電子業中罕見繳年、季雙增營收的個股。

富世達上周公告9月營收，單月營收持續站穩5字頭，以5.67億元刷新營收紀錄，月增12.7％，並較2022年同期勁揚66.2％，累計第三季營收15.64億元，寫下單季次高紀錄，季增10.5％，年增43.2％，由於第三季營收大幅成長，加上富世達上半年每股稅後純益已逾4元，達4.21元，第三季營收表現不俗之下，法人預期，富世達累計前三季獲利可望輕鬆跨越半個股本。

兆利上周亦公告9月營收數字，公司統計9月營收達8.97億元，為歷年第三高之單月營收成績單，月增2.93％、年增69％，累計第三季合併營收達25.85億元，為2008年3月掛牌以來單季新高紀錄，季增31.1％，年增57.7％，兆利累計前三季營收達58.75億元，較2022年同期成長10.4％。

而時序步入第四季，客戶折疊手機出貨看漲之下，本季二家折疊軸承廠進入募資高峰，富世達將於11月上旬轉上市，因應初次上市的現增價暫定180元至220元；兆利已經事先提高額定資本額，評估現金增資或是公司債途徑募資。