銀行客戶業務激增 台灣銘板、普鴻吃補丸

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信用卡發卡激增及冷錢包產品出貨，台灣銘板（6593）9月合併營收0.71億元，月增13.83％，年增61.46％，創歷史同期新高；提供銀行資安解決方案的普鴻（6590），則受惠花旗與星展合併所衍生的系統升級商機，9月營收0.71億元，年增61.02％。

台灣銘板以製作信用卡起家，近期因海外旅遊辦卡需求大增，加上周年慶及購物季等旺季到來，持續帶動信用卡製作業務的成長。而另一方面，台灣銘板因應數位經濟時代，發行NFC感應式冷錢包「FortVax」，第一批訂單已於9月開始出貨，開始貢獻業積。

台灣銘板第三季營收1.90億元，季增16.86％、年增58.47％。前九月合併營收4.89億元，年增20.99％。不但9月營收創歷史同期新高，第三季、前三季營收，也創近五年同期新高紀錄。

以銀行端資訊安全解決方案為業務的普鴻，9月也繳出亮眼成績。9月營收0.71億元，為歷史次高紀錄，月增33.4％，年增61.02％；第三季營收為1.74億元，季增9.25％，年增32.7％；前九月營收4.91億元，年增30.92％，創歷史新高紀錄。

普鴻表示，9月營收較2022年大增，主要受惠星展與花旗兩家銀行合併，相關核心及資安系統的升級投資。普鴻最主要提供的解決方案為支付系統、硬體亂碼化設備需求等，因而受惠升溫。