雙11擂鼓 晶碩望隼視陽營收喊衝

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隱形眼鏡族群今年營運

隱形眼鏡族群受中國客戶消化庫存波及，除了望隼（4771）逆勢突圍外，前三季營收表現不如預期，目前正力拚雙11的拉貨潮，晶碩（6491）、視陽（6782）看好下半年業績成長力將優於上半年，法人認為，該類股仍有機會拚搶兔年最後一波業績。

晶碩今年前三季營收47.52億元，年增4.56％，維持正成長，在先前法說會表示，目前產線稼動率已經來到95％左右，看好雙11需求旺季，預估10月和第四季是今年營收高點。

晶碩受惠矽水膠產品第三季已在歐洲開賣，擴產工作持續，預估年底月產能可達1億片，大溪新廠規劃明年開始投產、產能逐步開出。

望隼今年營運開紅盤，受8月部分出貨遞延加上中國、日本代工訂單成長，9月營收以2.71億元寫下新高，前三季營收17.66億元，年成長以37.15％躍居隱形眼鏡族群之冠。該公司上半年EPS達3.98元，法人預估全年獲利將超越視陽。

視陽上半年雖遇到客戶庫存偏高、訂單較為低迷，但在持續於各個市場開發指標大型客戶有成下，有機會成為第四季年或明年客戶。該公司因目前中國客戶拉貨狀況也已經恢復正常，預期雙十一商機可期，下半年營運應可優於上半年。

視陽目前月產能3,300萬片、產線稼動率約為80％，先前規劃擴產、可新增500萬片月產能的生產設備已經到位，年底開始認列折舊。

另外，精華（1565）雖在中國市場代工降價爭取訂單挹注，大陸業績有較去年顯著回升，惟因持續遇到同業殺價競爭，營運壓力大，對雙11效益看法較保守；所幸日本市場仍有需求穩定，只 是日幣疲軟影響，在持續對日本客戶讓利下，將影響獲利表現。

主要成長動能來自於角膜塑型片（OK鏡）的亨泰光（6747），繼8月營收創下寫高後，由於9月續處旺季，未來績看旺。該公司目前正積極布局、近視防控隱形眼鏡和OK鏡在大中華地區以外的外銷動能。

亨泰光專攻功能性隱形眼鏡，除OK鏡外，日拋型近視防控產品規劃擴大適用群至年紀比較大的客群，而不會像OK鏡侷限特定年齡限段的兒童。