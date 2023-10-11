藥華藥 長期營運爆發成長

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藥華藥（6446）執行長林國鐘10日表示，公司在全球的研發、銷售、運輸持續進步，長期營運趨勢為「曲棍球棒式的成長」（hockey stick growth），亦即短期是平緩式的穩定的業績，但未來將是急遽式的大成長。

林國鐘是在接受英國《金融時報》（FINANCIAL TIMES）越洋專訪，分享藥華藥管理跨國供應鏈的挑戰和成功的秘訣，針營運業績表達「曲棍球棒式的成長」看法。

藥華藥治療成人真性紅血球增多症新藥Ropeginterferon alfa-2b-njft（簡稱Ropeg，即P1101），自2019年至今，已獲得歐盟、美國、日本、台灣、瑞士、以色列、韓國、澳門、巴林王國及卡達核准藥證。

林國鐘表示，Ropeg需要存放於攝氏2～8度的低溫倉儲設備，並且由冷鏈運送，在供應鏈各方面的控管需更加嚴謹並且符合各國法規。藥華藥是依賴不同的委託生產廠商和供應商。這些供應鏈團隊和合作廠商均經過長期訓練，確保設施和環環相扣的作業流程符合業界藥品處理的所有標準，精確控制藥品的儲存和運輸都維持在其所需的適當溫度條件。在新冠疫情期間，藥華藥團隊仍然全力以赴與全球各地廠商配合，成功完成每一個訂單。

安永會計師事務所在2022年的研究報告中詳述，藥品運輸不同於一般貨品運輸，通常涉及各種外部合作夥伴，形成跨海運、空運和跨境卡車運輸的全球運輸解決方案的複雜組合。特別是生技製藥，顯然需要世界一流的供應鏈組織和管理。

林國鐘也提到，為支持Ropeg全球市場的擴展，藥華藥成功發行海外存託憑證（GDR）募集資金，不僅提升全球了品牌知名度，更獲得接觸新投資者的機會，這項募資是當時台灣生技醫療產業最大的GDR發行案。