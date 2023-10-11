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雷虎科技（8033）繼2022年正式獲准加入美國陸軍協會，成為正式會員之後，9～11日首次參加在華府舉辦的美國陸軍協會軍工展（AUSA），展示無人機產品，獲得美軍陸軍特種作戰、訓練單位，及其歐洲盟邦作戰單位高度詢問與評價。

雷虎是經濟部評選9家軍用商規無人機國家隊中，唯一參加此展覽的公司。

雷虎於展中展示經濟部通過審議軍民通用計劃T-400中長程無人直升機，此先進的無人機技術，將為軍事和民用領域，提供更多的選擇和應用。

此外，雷虎首次在美國展示2款微型無人機，除已獲我國陸軍驗測通過軍用商規TM-450微型無人機，並展示「偵打一體」可投彈式TM-450 Hornet大黃蜂小型無人機。這款無人機具備可投放手榴彈的功能，成為展會焦點。

俄烏戰爭及海峽兩岸緊張情勢，加上因應去除紅色供應鏈的要求，美軍及歐美盟邦作戰部隊，對雷虎在會場展示無人機產品，詢問度極高；另美國各界及全球盟邦，均對去除紅色供應鏈，及台灣製（MIT）無人機，表達重視及讚許。

展望未來，雷虎將配合各國客戶進行T-400，及微型無人機，進行更多測試，朝全球無人機軍工大廠邁進。

雷虎為響應政府「國機國造」及「國防自主」政策，目前已取得政府「軍用商規」微型無人機主導廠商資格，原型機8月已測試通過。