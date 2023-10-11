訂單回來 紡纖族群補血將復活

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主要紡纖廠營運

通膨、升息造成的服飾的消費需求降緩，品牌廠庫存下滑下，紡纖上中游的遠東新（1402）、新纖（1409）、集盛（1455）部分化纖產品的訂單已有回來跡象、產線稼動率也有回升，下游的成衣代工廠儒鴻（1476）、聚陽（1477）的訂單能見度更已見到明年第一季。

紡纖上中下游業者認為，整個紡纖產業環境真正回溫，恐怕要等到明年上半年。

剛性需求仍是主導市場訂單的走向；新纖指出，短、急單仍是全球品牌服飾、通路商下單的主流，長單比例仍有待提升。

新纖營項中，長纖終端庫存消化差不多，市況開始築底盤整，第三季訂單漸有回溫、預期第四季還不差，長纖產線的稼動率已回到80％～90％；工業紗部分，需求、訂單仍比去年疲弱；工程塑膠、瓶用酯粒的市場需求穩定，訂單維持一定水準。

集盛、聯發紡等加工絲廠指出，終端庫存調整已有一段時間，部分品牌廠客戶訂單已見回溫跡象，產線稼動率從先前的5成以下，回升到6、7成。

儒鴻累計今年1～9月營收222.91億元，年衰退率高達30.57％，儒鴻指出，第四季是傳統旺季高峰，目前接單已到明年第一季，至於力道需待第四季歐美耶誕假期銷售狀況才會更明朗。法人認為，儒鴻隨兩大主要客戶庫存調整完成後，明年營運將重返雙位數成長。

聚陽9月出貨量已較去年同期成長27％，整體來說，第3季營收重回90億元大關、達92.71億元，季增28.35％，年減1.4％。聚陽指出，歐美感恩節、耶誕節消費旺季即將到來，今年需求狀況沒有想像的糟，第四季出貨有望年增雙位數。

聚陽接單也已到明年第一季，第二季雖還沒接滿，但客戶下單氛圍轉樂觀。日系客戶訂單穩定成長，部分美系客戶下單動能恢復，看好明年營運成長性。

儒鴻、聚陽指出，依目前訂單能量分析，長單比例確比2022年同期提升許多；加上通膨力道降緩、歐美經濟漸趨正向，2024年應該是恢復成長的一年。