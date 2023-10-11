塑化股迎轉機 台塑、台聚吸睛

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第三季油價衝高，帶動塑化報價一波行情回穩反彈走勢，不僅台塑化（6505）煉油事業獲利翻倍躍進，台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）及台聚（1304）集團、國喬（1312）、台苯（1310）、聯成（1313）等本業營運轉機也明顯發酵，一掃上半年營運虧損壓力陰霾。第四季在通澎壓力趨緩、庫存去化，剛性買盤持穩增，營運可望持穩走堅；相對當前股價多處波段低點，成為長期投資追蹤焦點。

此外，塑化下游加工專業廠三芳（1307）、鼎基（6585）、萬國通（9950）、世坤（4305），受惠經濟解封，運動、旅遊、醫療等需求升溫，營運展現成長躍進，也是法人推薦標的。

通膨下降、升息趨緩，終端需求拉動已有跡象，塑化從第二季谷底走出來，第三季行情反彈7～13％，廠商利差明顯改善、提振；SM也在減產、原料苯價拉抬，利差好轉：芳香烴獲利良好。

大陸EVA 7、8月連續上漲，導致9月多頭空虛，拉回整理，惟相對原料水準，利差仍顯勝出。Q4起隨奧運備貨需求，鞋廠開工率逐季提高，有助行情回穩走堅。

台塑兩岸EVA年產34萬噸。台聚、亞聚LDPE／EVA年產均15萬噸，轉投資古雷年產30萬噸EVA也正式投產，光伏級（太陽能用）產品順利於7、8月下單出貨。長線太陽能EVA發展正向看待。

隨著高齡化進程加快及醫療需求提升，需求前景相對較好。PVC薄膜應用在農業、安全等應用也可望增加。此發展對台廠乙烯法PVC更勝大陸電石法PVC，有助台塑、華夏、聯成高值化耕耘推展。