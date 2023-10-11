原料反彈 大統益、福懋油吃補

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儘管疫後餐飲市場消費大爆發，但在「黃小玉」等農作原料相繼數月價格回落下，以商用油、商用飼料等食糧為主包括大統益（1232）、福懋油（1225）、福壽（1219）等反應價落，9月營收均呈現下滑，10月5日黃小玉期貨價格已呈現大反彈，估10月營收回穩。

大統益9月營收達18.74億元，較去年同期年減9.47％，油脂、麵粉在國際盤帶動下反應直接，近數月「黃小玉」農作料價格回落所致，營收跟著市場反應出滑落情況，但還不致於影響獲利，近來台幣貶值有小壓，除了原物料價格可控制外，大統益今年以來，已在產銷、匯率與原料操作策略上作必要調整，在競爭力整體發揮下，仍有望維持穩定獲利。

大統益長期專注於國內大宗物資市場經營，並聚焦於具備競爭優勢的大豆相關產品及各種植物油的生產與販售。上半年營收118.69億元，在成本壓力下，稅後純益6.05億，較去年同期減逾2成，EPS3.78元，累計前三季營收達177.08億元，年增0.11％，逐步往上。

而福懋油9月營收11.84億元，較去年同期減少8.58％，累計前三季營收109.13億元，較去年同期仍減少2.95％；由於去年原物料高價成本，今年趁回落買進，估庫存反應在第四季，有望獲利增長幅度會大一點。福懋油上半年營收、獲利雙減，營收72.99億元，營業成本有壓，使得稅後純益大減來到1.05億元，EPS0.48元。

福壽9月營收13.11億元，較去年同期減少11.8％，主要還是在國際原物料盤價回落所致，前三季營收123.99億元，相較去年同期減1.99％。法人估在肉品與食品加工挹注下，福壽今年營收、獲利有機會創新高。