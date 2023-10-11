證交所招手奏效 保瑞申請櫃轉市

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

臺灣證券交易所才向生技業招手來上市，保瑞（6472）6日就拔頭籌申請櫃轉市。由於保瑞市值高達634.2億元，如此一來，證交所衝刺上市生技股5,000億元市值即將達陣。

保瑞是上市櫃生技股股王及市值王，6日向證交所送件申請股票上市，成為今年第13家國內公司申請股票上市。而保瑞火速向證交所提出上市申請，也為證交所動員提振生技業來上市掛牌的行動，注入一劑強心針。

保瑞藥業公司負責人盛保熙，目前公司實收資本額10.083億元，主要產品包括西藥代理及銷售、藥品製造、新劑型藥品開發、保健品研發及銷售。