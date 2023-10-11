台指期夜盤 神龍擺尾

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美國勞工部上周五公布9月非農就業新增人數為33.6萬，遠超市場預期的17萬人以及修正後前值22.7萬人，9月失業率較預期小升至3.8％，但與前值持平。

美國四大指數6日集體開低翻紅，台指期夜盤原先漲勢在報告出爐後急跳水逾百點，隨後跌幅收斂，終場反漲132點、上漲0.8％，收16,660點。

美國非農就業數據出爐後，期貨市場反映聯準會（Fed）年底再度升息的機率大增，美股期貨大跌、美元指數上揚到106.67、美國10年期公債殖利率也再度勁揚到4.86％，觸及16年以來的高水位，再加上美國初領失業金人數小幅升至20.7萬人，低於市場預期的21萬人，凸顯美國第三季末就業市場依然緊俏，加深市場賭注年底Fed將再次升息的可能性。

不過，上周五美股跌勢後來黑翻紅，法人分析認為，市場在逐漸消化非農強勁的就業數據後，反而解讀此為好消息，於是股市隨之大漲。其次，美股強彈，一部分也反映季節性因素，揮別通常對股市來說慘澹的9月，美國企業第三季財報季也將開鑼，市場的樂觀期待轉濃；此外，以阿戰事爆發，也可能讓Fed今年不再升息的機率增加。

經濟學家則指出，美股翻紅關鍵在於「工資成長減緩」，對Fed透過貨幣緊縮壓抑通膨而言是「重大發展」，9月平均時薪月比溫和攀升0.2％，年比升幅4.2％、上月的4.3％放緩，凸顯薪資通膨確實降溫。

回顧台指期方面，上周五上漲74點至16,531點。價差部分，台指期正價差擴至10.43點，電子期轉正價差0.05點，金融期正價差0.34點。在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,176口至1,634口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加1,464口至4,058口；十大交易人中的特定法人，全月份台指期淨空單增加2,136口至9,214口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在16,800點，賣權未平倉最大量集中在16,000點。全月未平倉比（put/call ratio）由0.93升至0.97，VIX指數下跌0.3至14.56。整體選擇權籌碼面偏多。