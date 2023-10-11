毛利率向上 緯創、英業達權證起舞

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代工大廠緯創（3231）、英業達（2356）9月筆電在季底出貨效益帶動下，出貨皆較8月回溫、分別達200萬及180萬台，讓單月營收同步受惠，其中緯創9月營收778.82億元、月增6.8％，英業達475.29億元、月增2.3％。

法人表示，隨著兩業者年底筆電出貨增溫，加上AI伺服器的出貨放量，於產品結構的改變下，將對其毛利率帶來正面效益。

隨著PC市況復甦動能仍趨緩，緯創在第三季筆電出貨達520萬台，今年持續以逐季增長走勢向上，第四季預估將與第三季持平，全年出貨估仍有雙位數年減幅，尚能有優於疫情前的水位；英業達第三季筆出貨則來到490萬台與上季持平，表現符合預期，惟部分第四季訂單提前至9月出貨，加上9月適逢季底出貨高峰、拉升基期，預期10月筆電出貨將回檔，第四季出貨亦將較第三季下修，全年筆電出貨仍維持個位數年減看法。

AI伺服器部分，英業達旗下以輝達H100架構為主的產品，自9月起陸續出貨，後續可望逐步放量；緯創則持續穩健以「逐月增長、逐季走揚」的步調出貨，預期至今年年底時，位於新竹湖口廠為AI伺服器新增的GPU基板相關產線將全部到位，將進一步挹注出貨動能。

儘管兩業者在AI伺服器業務持續依進度出貨，但在一般的通用型伺服器產品，受到客戶端優先以AI伺服器拉貨、放緩原Enterprise伺服器訂單影響，產業界多預估通用型伺服器產品，需要等到明年上半年後才會逐步復甦。

緯創6日股價收108.5元、漲1.4％，外資賣超1.6萬張已連四日減碼。而英業達6日股價收51.1元、漲0.59％，外資由買轉賣1,030張，兩公司股價表現皆優於大盤。