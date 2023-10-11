亞德客、嘉澤 問鼎千金股

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美國公債殖利率飆高，台、美股市走勢震盪，惟盤面千金股仍吸引市場目光，法人指出，千金股為盤面多空關鍵風向球，隨明年總統大選進入倒數三個月，年底作帳行情、選舉行情蓄勢待發，高價族群也摩拳擦掌，「準千金股」中的亞德客-KY（1590）、嘉澤（3533）同樣獲得法人欽點，看好後市有望問鼎千金價。

法人分析，由於2024年全球經濟及產業成長動能均將優於今年，預估將有更多高價股入列千金集團，亞德客-KY、嘉澤6日收盤價分別落在978元、828元，距離千金價不遠。

大陸9月官方製造業PMI重回榮枯線上，指數歷經連續五個月的低迷後，重返擴張區間，而以中小型、出口導向企業為主的財新製造業PMI也呈現連兩個月擴張，顯示大陸製造業活動好轉，大陸景氣有望於未來一～二季逐步回溫，預估亞德客-KY今年營收有望繳出雙位數年成長。

中信投顧分析，產業景氣落底跡象顯現，由於氣動元件較無庫存壓力、交期短，預估若大陸需求轉佳、重啟拉貨，則亞德客-KY營運將可快速反映回升，成為首波受惠族群之一，加上亞德客-KY在工具機產業下行循環期間，仍於大陸氣動元件市場中戮力提升市占率，看好其氣動元件產品競爭力。

此外，連接器廠嘉澤股價9月中旬衝破900元大關後，近期則維持在5日線及月線附近震盪蓄力，法人指出，儘管資料中心及伺服器尚未擺脫庫存調整壓力，但PC需求穩定，伺服器新平台滲透率也緩步拉升，看好嘉澤第四季營運有望優於第三季，並看好PC/NB及伺服器今年落底後，明年營運將更勝今年。