半導體收益ETF 第四季漲相佳

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半導體ETF股價表現

第四季半導體類股勝率高，根據投信統計，近十年每年台股第四季表現佳，加權指數平均報酬4.32％，正報酬機率90％，勝率80％以上的指數，以半導體平均上漲7.53％表現最佳。

法人表示，台股已拉回整理一波，目前正是逢低分批布局好時點，第四季旺季即將到來，建議以台股高息ETF中的半導體收益ETF為核心配置穩固資產，參與投資契機。

統計國內五檔台股半導體ETF近一個月股價表現，相對大盤抗跌，今年以來包括新光、中信、富邦等三檔半導體ETF，股價漲幅亦贏過加權指數不少，對投資人來說，現階段正值半導體產業景氣周期的底部。法人預估，第四季起全球半導體產業將正式邁向景氣復甦之路，如果想追求半導體景氣回升股價成長潛力，目前可以加碼半導體ETF，掌握未來股價有基之彈。

群益半導體收益ETF經理人謝明志指出，台灣擁有最完整的上中下游半導體產業聚落，在AI大趨勢中扮演關鍵角色，受惠程度高，類股表現值得期待，不僅掌握後續產業景氣復甦行情，且台灣半導體股除了獲利能力與商機前景俱佳，更有不少股利配發穩定、配息大方願意與投資人共享成果的公司。

新光台灣半導體30ETF經理人王韻茹認為，近期美公債殖利率持續攀新高，造成美股科技類股灰頭土臉，唯半導體類股，受惠於整體產業庫存天數已從上半年高峰一路下滑，預計到第四季庫存去化將進入尾聲，依過去經驗顯示，半導體庫存天數減少，是激勵股價上漲的有利訊號。

中信成長高股息ETF經理人張圭慧強調，根據半導體產業協會（SIA）過去十年的資料顯示，全球半導體銷售額年增率為負的平均期間為六季，目前第二季半導體銷售年增率為-18％，為連續五季負增長，預期第三季及第四季全球半導體銷售額年增率將由負轉正。此外，全球半導體庫存年增率減下一季營收年增率為負的平均期間為八季，且於此同時，台灣半導體產業類股平均漲幅為50％。