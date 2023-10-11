利多浮現 半導體族群 長線看好

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半導體受惠高效能運算、高速傳輸及高頻記憶體三大題材，加上驅動IC、DRAM二大次產業，投信法人認為，在市場供需調整回復正常之後，相關報價調升，股價也有機會彈升，相關半導體利基族群基本面轉佳，股價長線看好。

新光台灣半導體30 ETF經理人王韻茹表示，由於2024年整體台灣半導體產業，可望在庫存調整結束、AI帶動高效能運算（HPC）、高速傳輸及記憶體需求增加等有利條件下復甦。預估未來十年半導體技術在不斷突破下，將可滿足全球市場對於AI、自動駕駛、物聯網等新興應用需求，整體半導體ETF未來波段行情值得期待，現在進場布局，分批買進，有機會先掌握一波半導體機會財。

看好未來半導體產業景氣復甦，及台灣半導體供應鏈中長期投資價值，建議採定期定額方式持有，明年有望掌握半導體新一輪成長週期財，中長期持續累積部位，有助於加速財富放大。

日盛高科技基金研究團隊指出，電子業庫存去化接近尾聲，半導體供應鏈仍在調整庫存，然可見到產業觸底訊號明顯；全球IP矽智財龍頭掛牌，包括矽智財（IP）、IC設計族群等相關台廠有機會引發關注；IP設計服務仍為IC設計產業裡表現較為突出的族群，因個別客戶需求強勁、地緣政治帶動各區晶圓代工廠建置增加所致；矽光子帶動網通、光纖族群起漲，國際半導體指標業者皆陸續展開矽光子，及共同封裝光學元件技術布局，最快明年就看到整體市場出現高速成長。

群益半導體收益ETF經理人謝明志分析，半導體庫存去化已經告一段落，短期仍待需求回溫，但由於生成式AI需求大幅成長，將推升AI伺服器相關的需求成長，帶動相關的晶片、散熱、封裝、組裝需求都大幅增加，有助相關供應鏈的成長，中長期仍有助半導體業復甦，台灣半導體產業受惠程度亦高。