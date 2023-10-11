美股歷史Q4正報酬機率高

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2009年以來美股第四季表現

第四季向來為股市傳統旺季，投信法人統計2009年金融海嘯之後，S&P500指數第四季平均漲幅5.7％，正報酬機率達86％，今年全球金融資產經歷大幅波動，第四季美股可望有所表現，並提振全球投資信心。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，歷經過去通膨加上升息導致成長股下修、股價疲軟的谷底，今年來成長股大舉反彈，包括通訊服務、資訊科技、非核心消費等類股漲幅從21％至30％不等，帶動投資情緒回溫，眼見第四季有消費旺季、氣候變遷大會、多國利率會議等議題加持，且市場對於今年升息的預期僅再升息一次，第四季美股有機會續展漲勢。

美股今年表現領頭，但不論那斯達克或S&P500距2021年高點仍有一段距離，如今通膨降溫、升息進入尾聲，加上根據美林基金經理人調查，多數基金經理人目前對股市的看法，已由極度保守逐步改善，在資金回補持股的需求支持下，將增美股第四季的資金動能。

富蘭克林證券投顧指出，市場仍正面看待後續美國企業獲利表現，雖然第三季企業獲利仍可能出現0.2％的負成長，但隨後的第四季以及明年第一季和第二季，將分別成長8.2％、8.6％、12.1％，顯示企業獲利將逐漸回溫，復甦力道可能還會延續至明上半年，穩健的基本面應有助提振美股表現。此外，隨美國即將步入傳統消費旺季，若今年民眾能維持穩健消費力道，同樣有助支撐美股投資人信心。

統計過去30年美股第四季平均漲幅分別達1.5％、1.88％、1.17％。市場主要變數仍是來自聯準會，其利率動向將牽動股市表現，但隨升息週期接近尾聲且隨時間經過降息預期開始發酵，可望帶動美債殖利率逐漸回落，將有助釋放美股潛在表現。儘管利率動向、經濟變化、投資人情緒等不確定因素均可能干擾市場，但仍看好美股中長期發展，建議定期定額布局AI科技股票、全球氣候變遷等主題型股票。